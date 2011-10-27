Біля Київської мерії роздають солону рибу

Біля Київської міської державної адміністрації проходить акція на захист книгарні «Сяйво».

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції принесли під стіни мерії книжки та невеличку діжку з солоною рибою. Рибу вони загортають у сторінки з книжок та роздають бажаючим. Так символічно вони розказують про ситуацію, що склалась довкола книгарні: приміщення «Сяйва» хочуть сьогодні на засіданні Київради передати комунальному підприємству «Київський міський центр розвитку рибного господарства».

Проводять акцію представники трудового колективу ТОВ «Сяйво» за підтримки письменників.

Як повідомляв УНІАН, трудовий колектив книгарні “Сяйво” звернувся до депутатів Київради з проханням 27 жовтня на сесії не передавати приміщення крамниці за адресою: вулиця Червоноармійська, 6, комунальному підприємству до ухвалення судом рішення щодо продовження терміну оренди.

За словами адвоката трудового колективу книгарні «Сяйво» Олега КОРОЛЯ, 27 жовтня о 10.00 має відбутися засідання суду щодо продовження терміну оренди вказаного приміщення в центрі міста товариством з обмеженою відповідальністю “Сяйво”.

Він звернув увагу, що зараз справа про оренду приміщення магазину розглядається вже в апеляційній інстанції, а на попередніх судових засіданнях були прийняті рішення на користь “Сяйва”.

«Договір оренди є подовженим за законом, за Конституцією України. В дійсності йде відверте знущання над законом, нехтування, свавілля саме з ініціативи юристів КМДА і пана ПУЗАНОВА…», - заявив О.КОРОЛЬ.

Він також звернув увагу, що питання щодо “Сяйва” в порядку денному сесії Київради включено, як перейменування КП “Міський центр розвитку рибного господарства” на міський магазин. У ньому також йдеться про передачу цьому КП приміщення на вул. Червоноармійській, 6, яке “Сяйво” орендувало 50 років.

“Єдине, що ми просимо, - повернути колектив, який викинули рейдери на вулицю у 2010 році, в книгарню та повернути ті книжки, які були в магазині... 60 тис. книжок...“, - підкреслив адвокат.

Раніше, 19 жовтня, заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПУЗАНОВ заявляв, що депутати Київради 27 жовтня розглянуть проект рішення про передачу приміщення за адресою вул. Червоноармійська, 6, відоме як приміщення книгарні “Сяйво”, комунальному підприємству «Муніципальний магазин» для організації в ньому сучасного комунального книжкового магазину.

«Потрібно поставити крапку в питанні приміщення книгарні «Сяйво». І приміщення, і книгарня належать виключно киянам», – наголосив О.ПУЗАНОВ.