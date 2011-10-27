В Євпаторії затримали «харківського маніяка»

В Євпаторії УБОЗ затримав «харківського маніяка», повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

Затриманий обґрунтовано підозрюється у скоєнні звірячого вбивства жінки, яку вранці 2 вересня знайшли мешканці на пустирі майже в центрі Харкова. На тілі вбитої виявили близько 30 колото-різаних поранень шиї, голови та грудей. Також, за словами оперативників, потерпілу зґвалтували. За даним фактом порушено кримінальну справу за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України.

Це вбивство мало неабиякий резонанс у Харкові. Містом поповзли чутки, що тут орудує маніяк.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській області у місті Євпаторія Автономної Республіки Крим затримали 19 річного чоловіка – підозрюваного у скоєнні цього звірячого злочину. На даний час з фігурантом проводяться слідчі дії та відповідні експертизи з метою встановлення усіх обставин та причин скоєного.