Погода на завтра

У п’ятницю, 28 жовтня, в Україні буде малохмарно, без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, на півдні та сході північно-східний, 5-10 м/с, в Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі – 6-1° морозу, на узбережжі морів - від 2° морозу до 3° тепла; вдень - 5-10° тепла, в західних, Одеській областях та Криму - 8-13° тепла; на Закарпатті вночі - 0-5° тепла, вдень - 10-15°.

По Київській області без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-1° морозу, вдень - 5-10° тепла.

У Києві без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – 3-1° морозу, вдень - 8-10° тепла.