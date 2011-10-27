Митники в «Борисполі» знайшли приспаних та присипаних льодом птахів

Вчора, 26 жовтня, в аеропорту «Бориспіль» у багажі пасажира рейсу Київ-Дубаї, громадянина України, було виявлено трьох хижих соколоподібних (балабанів) птахів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів, соколи знаходились у неприродному стані: приспані, обкладені льодом та поміщені у пластиковий контейнер. Того ж дня птахи були доставлені до Київського зоопарку, де ветеринари констатували ознаки анорексії та виснаження. Невідомо, який час соколи знаходились у небезпечній подорожі, але, ймовірно, живий вантаж прямував до ОАЕ з Росії.

Під час карантину впродовж 30 днів та до рішення суду птахи будуть утримуватися в ізоляторі ветеринарного шпиталю.

***Сокіл-балабан є зникаючим видом, занесеним до Червоної книги СНД і світу. Чисельність балабанів у природі неухильно скорочується.

Випадки контрабанди цих рідкісних тварин непоодинокі. Адже дресирований для соколиного полювання балабан у тих же Еміратах коштує 50-70 тис. дол.