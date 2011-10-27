Старлей проніс на територію колонії упаковку коноплі

У Херсонській колонії затримали співробітника установи при спробі пронести наркотики засудженим.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління Пенітенціарної служби України в Херсонській області, 19 жовтня співробітники департаменту разом із працівниками прокуратури затримали старшого лейтенанта внутрішньої служби Херсонської виправної колонії № 61, який проніс на територію колонії упаковку канабіса (конопель) вагою 9 г.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 364 (зловживання службовим становищем) і ст. 307 (збут наркотичних речовин). Якщо провину затриманого буде доведено в суді, йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

Підозрюваний перебуває в Херсонському СІЗО.

Як зазначається в повідомленні, в цілому з початку цього року у виправних установах області було вилучено 360 г наркотичних засобів.

Також за фактами зберігання наркотиків було порушено 3 кримінальні справи стосовно засуджених і 5 стосовно співробітників пенітенціарних установ області.