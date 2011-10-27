На Житомирщині горе-мисливець поранив односельця

У Черняхівському районі Житомирщини 41-річний місцевий житель під час незаконного полювання з власної необережності пострілом із зареєстрованого мисливського карабіна поранив у живіт свого 43-річного односельця.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області, 26 жовтня від чергового Черняхівської районної лікарні до міліції надійшло повідомлення, що до них доставлений житель одного із сіл району з вогнепальним пораненням черевної порожнини.

В ході перевірки співробітниками міліції встановили, що під час полювання 41-річний житель села з власної необережності вистрілив із мисливської зброї та поранив односельця.

На даний час мисливця затримано, поранений перебуває в реанімаційному відділенні районної лікарні.

Співробітники міліції проводять перевірку обставин події.