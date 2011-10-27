Київрада відхилила протест прокуратури
Щодо Жукова острова
Київрада відхилила протест заступника прокурора м. Києва від 23 лютого 2011 року на рішення Київради, який вимагав скасувати передачу земельних ділянок загальною площею 15,7 га обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу забудовників приватних житлових будинків «Совські ставки» для будівництва житла і облаштування транспортної інфраструктури на вулиці Лютневій, 58-А, 58-В у Голосіївському районі столиці (Жуків острів).
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення був розглянутий Київрадою сьогодні. За підтримку протесту прокуратури проголосував лише 51 депутат із 101, зареєстрованого у залі.
У рішенні про передачу вказаних земельних ділянок житловому кооперативу вносилися зміни до Генплану Києва та проекту планування його приміської зони, а саме: було змінене функціональне призначення території, про яку йдеться у рішенні – її віднесли до зони малоповерхової житлової забудови. При цьому земельна ділянка площею 3,38 га була виключена з переліку територій лісів та лісопарків.
У протесті прокуратури зазначалося, що нове житлове будівництво на вказаній території, яка належить до зони ландшафту, що охороняється (лист Головного управління охорони культурної спадщини №603 від 8.02.2012), не допускається. Крім того, відведена земельна ділянка частково перебуває у прибережній захисній смузі річки Дніпро та її затоки, де також обмежена діяльність, пов’язана зі зміною ландшафту, зокрема, будівництво будь-яких споруд окрім гідротехнічних. Також не були виконані вимоги, вказані у висновках органів архітектури та земельних ресурсів, унаслідок чого позитивні висновки втрачають свою чинність, а проект відведення земельної ділянки вважається непогодженим відповідними службами.
Прокуратура також заявляла, що в документі про відведення землі відсутній перелік членів кооперативу, що необхідно згідно із чинним законодавством, а також відсутні докази того, що члени кооперативу потребують поліпшення житлових умов.
Було також встановлено, що у рішенні Київради здійснено посилання не на чинне рішення господарського суду, що стосується орендарів вказаної ділянки, а також на згоду неналежного землекористувача.