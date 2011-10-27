У Кіровограді перейменували вулиці Маркса та Леніна

Кіровоградська міська рада прийняла рішення перейменувати чотири вулиці, в тому числі центральні Карла Маркса та Леніна.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення сьогодні на сесії підтримала більшість депутатів – 49 із 67 присутніх.

Вулицям Карла Маркса та Леніна вирішено повернути історичні назви - Велика Перспективна та Дворцова відповідно. Також на честь видатних жителів міста вулицю Володарського перейменовано на Арсенія Тарковського, Поперечну другу – на Литвинова (учасник форсування Дніпра, Герой Радянського Союзу).

За словами голови фракції Партії регіонів у Кіровоградській міськраді, одного з ініціаторів перейменування Юрія ТІТОВА, в обласному центрі 50% назв вулиць відображають радянську історію, 25% - історію України і менше 20% - історію міста.

Ю.ТІТОВ зазначив, що особливих труднощів у зв’язку із перейменуванням вулиць мешканці Кіровограда не відчують.

«Для того, щоб замінити таблички на будинках, потрібно до 12 тис. грн. Думаю, знайдемо спонсорів серед підприємців. Паспортні столи готові до процедури перереєстрації, робитимуть це безкоштовно, так само податкова служба. Довідка з бюро технічної інвентаризації коштує 53 грн., але для пільгових категорій населення та пенсіонерів безкоштовно», - повідомив Ю.ТІТОВ.

За його словами, старі назви вулиць можуть використовуватись до 31 грудня 2012 року.

Серед депутатів виникла дискусія щодо доцільності перейменування вулиці Леніна на Театральну. Раніше з відповідною пропозицією виступали викладачі кількох українських вишів, в тому числі кіровоградських, а також патріотично налаштовані політичні та громадські рухи. Вони апелювали до того факту, що слова «Дворцова» немає в українській мові, це суржик. Натомість на даній вулиці розташована будівля першого українського професійного театру, який за рік відзначатиме 130-річччя заснування.

Проте представник топонімічної комісії назвав пропозицію повернути вулиці Леніна історичну назву Дворцова «виваженою і обґрунтованою», оскільки вона первинна та не перекладається.

Проти перейменування взагалі сьогодні виступали комуністи. Перед будівлею Кіровоградської міської ради вони розгорнули десяток наметів, червоних прапорів і вимагали «не чіпати» назви вулиць радянської доби.