Азаров назвав проблеми середньої школи

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що більшість існуючих проблем середньої школи можна розв’язати впродовж п`яти років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з учителями середніх шкіл.

«Держава не може виділити достатньо коштів, аби впродовж року вирішити всі існуючі проблеми. Якщо правильно сплануємо, то впродовж 3-5 років можна вирішити», - сказав М.АЗАРОВ.

Серед існуючих проблем середніх шкіл він назвав застаріле устаткування, низьку заробітну плату вчителів, низьку якість освіти в школах.

Водночас прем`єр ще раз зазначив, що до питання ліквідації малих шкіл потрібно підходити комплексно і забезпечувати вчителів шкіл, що ліквідуються, роботою.

Також М.АЗАРОВ відзначив, що Кабмін має намір найближчим часом завершити виконання програми «Шкільний автобус». Зокрема, він повідомив, що в 2012 році буде придбано близько тисячі автобусів. Він відзначив, що після цього наступним кроком має бути будівництво доріг у сільській місцевості.