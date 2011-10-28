Індекс реальної зарплати в Україні зріс

Індекс реальної заробітної платні в Україні в січні-вересні 2011 року зріс на 8%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, у вересні п.р. індекс реальної зарплати зріс на 1,5%, порівняно з серпнем, і на 9,9%, порівняно з вереснем 2010 року.

Найвище зростання індексу зарплати в Україні в січні-вересні п.р. зафіксовано в Київській (12,7%), Донецькій (10,7%), Запорізькій і Волинській областях (по 9,5%), найнижчий - у Севастополі (2,2%), Херсонській (3,1%) і Рівненській областях (3,6%).

Довідка УНІАН. Індекс реальної заробітної платні в Україні в січні-вересні 2010 року становив 9,8%, у вересні минулого року - 10,8%.