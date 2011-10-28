Питання про атомну станцію розкололо опозицію на Рівненщині

27 жовтня депутати Острозької районної ради, що на Рівненщині, погодили будівництво двох додаткових ядерних енергоблоків на сусідній Хмельницькій АЕС за рахунок російського кредиту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії, за погодження розміщення двох нових ядерних енергоблоків неподалік Острога проголосували 27 депутатів з фракцій БЮТ, Партії регіонів, «Фронту змін», Народної партії та «Сильної України».

Проти проголосували депутати з фракцій УНП, ВО «Свобода» та «Нашої України».

На переконання голови Рівненської УНП Світлани НІКОЛІНОЇ, таке рішення свідчить про згортання демократичних процесів в країні. Вона розказала, що ще «4 серпня дане питання теж виносилося на розгляд сесії. Проте тоді для прийняття рішення не вистачило одного голосу».

«Тепер же депутати Острозької районної ради, які два місяці тому не дозволяли розміщувати біля свого району додаткові ядерні блоки, сьогодні раптом змінили свою думку і під тиском голови райдержадміністрації Василя ДУМИ першими в області прийняли ганебне рішення про добудову Хмельницької АЕС».

Вона також назвала ганебним той факт, що «за прийняття цього рішення голосували такі псевдоопозиційні фракції, як «Фронт Змін» та БЮТ, які в Острозькій районній раді стали активними сателітами влади та Партії регіонів і повністю їм підпорядковані».

«Незрозумілою залишається позиція обласної організації «Батьківщина», представники якої, як відомо, є активними противниками добудови ХАЕС, а в Острозькій районній раді члени БЮТ, навпаки, активно лобіюють це питання, незважаючи на протилежну точку зору своїх виборців», – підсумував член Центрального проводу УНП Олександр ДЖИГИРЕЙ.

Як повідомляв УНІАН, цього року у прилеглих до ХАЕС населених пунктах Рівненщини було проведено низку громадських слухань про доцільність добудови нових енергоблоків на ХАЕС. Однак на жодному з цих слухань жителі територій та представники громадськості не надали позитивної відповіді щодо добудови нових блоків на ХАЕС.

Верховна Рада України, згідно з діючим законодавством, під час прийняття рішення щодо нарощування потужностей на ХАЕС повинна врахувати і думку населення прилеглих територій.