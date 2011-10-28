Акціонери "Житомирських ласощів" вимагають зупинити рейдерів

27 жовтня в Житомирі більше ста акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі» пікетували облдержадміністрацію, протестуючи проти, як вони вважають, рейдерського захоплення підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, акція пройшла під гаслами: "Ні рейдерському захопленню Житомирських ласощів!", "Зупиніть свавілля чиновників щодо "Ласощів"!".

У виступах учасники акції наголошували, що підприємство, власниками акцій якого вони є, захоплене рейдерами, а вони – позбавлені усіх прав.

На мітингу було оголошено, що 1 листопада учасники пікету мають намір провести акцію протесту в Києві, біля Адміністрації Президента.

Натомість у дирекції підприємства УНІАН повідомили, що 14 березня ц.р. відбулися збори акціонерів, на яких було ухвалене рішення про злиття ЗАТ «Житомирські ласощі» і «Будстайл ХХІ» у компанію Товариство з додатковою відповідальністю «ЖЛ».

До нового підприємства – ТДВ "ЖЛ" – перейшли усі зобов`язання зазначених товариств, права майнового і немайнового характеру, а також зобов`язання із відшкодування вартості акцій акціонерам ЗАТ "Житомирські ласощі". Йдеться про тих акціонерів, які не голосували за ухвалення загальними зборами рішення про припинення діяльності ЗАТ "Житомирські ласощі" шляхом злиття. Це стосується також і тих акціонерів, які не захотіли придбати права учасника ТДВ "ЖЛ" з інших причин.

Довідка УНІАН. Кондитерська фабрика "Житомирські ласощі" (створена у 1944 р.) – один із найбільших виробників кондитерської продукції в Україні. На фабриці виробляється понад 227 видів продукції.