Львів'яни зустрічають Януковича червоними картками

Біля центрального входу Львівського автобусного заводу близько 300 прихильників опозиційних сил розпочали акцію протесту проти діяльності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який сьогодні о 12.45 повинен прибути до міста з робочою поїздкою.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають прапори із партійною символікою ВО «Свобода», «Батьківщина», Народного Руху України, Конгресу українських націоналістів, «Фронту Змін»; червоні картки із зображенням Президента України та написами: «Не хами. Не свисти», а також плакатами з написами: «Чи винні жителі Донбасу?» та «Геть!».

Акція громадянського спротиву, що була організована Комітетом опору диктатурі Львівщини, проходить під гаслом: «Червона картка Януковичу!».

Присутні закликають «всіх свідомих громадян взяти участь в акції та висловити своє ставлення до антиукраїнського диктаторського режиму».

Також учасники акції протесту за допомогою різних пристроїв створюють шумові ефекти.

Львів’янам прихильники опозиції роздають листівки такого змісту: «Під час відкриття нової спортивної арени продемонструй своє ставлення до нинішньої влади: Не освистуй владу! Не підвищуй голос! Не тупай ногами! Адже ти перебуваєш на найдорожчому стадіоні у Європі, на нього витратили понад 2 млрд. твоїх грошей, тебе сьогодні вітають представники найдорожчої влади та найзабезпеченіший у Європі президент з найдорожчим гелікоптером та безцінним Межигір’ям. Не лякай владу, вона сама боїться!».

Підходи до Львівського автобусного заводу по периметру оточені кордоном працівників міліції. Також на прилеглі вулиці не пропускають львів’ян, які збираються, щоб бути присутніми під час приїзду на завод глави держави.

Прибуття Президента України в аеропорт Львова очікується о 12.45. Глава держави в ході відвідування міста ознайомиться з ходом реконструкції аеропорту, проінспектує стадіон до Євро-2012, урочисте відкриття якого заплановано на 29 жовтня, а також ознайомиться із взірцями нової продукції Львівського автобусного заводу.

Передбачається, В.ЯНУКОВИЧ відбуде зі Львова близько 17.00.