Завтра в Україні - від 4° морозу до 15° тепла
12:53, 28 жовтня 2011Суспільство
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Щастить на погоду Закарпаттю
Завтра в Україні опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у Криму та Приазов'ї північно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, на узбережжі морів до 5° тепла, у карпатському регіоні 3-7° морозу; вдень 5-10° тепла, у західних областях, на півдні Одещини та Криму 8-13° тепла, на Закарпатті до 15°.
У Київській області у суботу опади не очікуються. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 5-10° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.
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