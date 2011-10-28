Літаки літатимуть за київським часом

13:50, 28 жовтня 2011
Суспільство
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Пасажири мають вчасно прибувати на реєстрацію

Після переходу на зимовий час рух повітряного транспорту на території України буде здійснюватися за новим часом.

Як нагадує прес-служба Міністерства інфраструктури України, згідно з постановою Кабінету міністрів № 509 від 13.05.96 р. пп. 1,2 "Про порядок обчислення часу на території України", 30 жовтня о 4 годині за київським часом стрілки годинників на території України будуть переведені на 1 годину назад.

Рух повітряного транспорту на території України здійснюється за київським часом: отже пасажири мають вчасно прибувати на реєстрацію.

Нагадаємо, раніше "Укрзалiзниця" попередила про можливi затримки потягiв міждержавного сполучення у перiод з 30 жовтня по 3 грудня 2011 року.

Це пов’язано з переглядом графiку руху поїздів, спричиненого рішенням Верховної Ради про перехід України на зимовий час.

Як відомо, 18 жовтня Верховна рада повернула Україні зимовий - астрономічний - час.

Своїм рішенням депутати визнали такою, що втратила чинність, постанову Верховної Ради України "Про зміну порядку обчислення часу на території України".

Українська правда

 

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