22-м членам злочинного угруповання «Башмаки» оголосили вирок

Апеляційний суд Одеської області завершив більш ніж дворічний судовий розгляд і ухвалив вирок у кримінальній справі стосовно 22-х членів організованого злочинного угруповання «Башмаки», що діяло на території Криму та інших регіонів України з середини 1990-х до 2006 року.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прокуратурі Одеської області.

Згідно з рішенням суду, двоє підсудних засуджені до довічного ув’язнення, шістьом призначені 13-15-річні строки позбавлення волі, 14 членів банди одержали менші тюремні строки.

Нагадаємо, екс-начальник Кримської міліції Геннадій МОСКАЛЬ свого часу наводив дані, що у складі учасників угруповання були «респектабельні депутати і бізнесмени». «Башмаки», за його словами, «відстріляли тисячу безвинних людей і брали участь у всіх цих вибухах-розстрілах і інших кримінальних розбираннях у 90-і роки».

Крім того, в справі фігурувало таке звинувачення, як «замах на диверсію». Було припущення, що лідери організації планували висадити в повітря будівлю районної прокуратури в Сімферополі – «з метою демонстрації сили свого злочинного формування».

Ватажка банди Віктора Башмакова вбили в 1994 році.

Банда "Башмаки" налічувала кілька сотень учасників, мала чітку ієрархічну структуру з розподілом ролей кожного її члена. Впродовж 1991-2002 років на території Криму, міста Севастополя та інших регіонів України членами банди "Башмаки" було скоєно низку злочинів, зокрема - вбивств.