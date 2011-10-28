В Одесі перепоховали більше тисячі жертв політичних репресій

Сьогодні в районі 6-го кілометра Овідіопольської дороги перепоховано останки 1086 людей, замучених і розстріляних працівниками НКВС в 1930-40 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, у перепохованні на Західному кладовищі Одеси 82 домовин, в яких було поміщено останки жертв політрепресій, взяли участь священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату і Римсько-католицької церкви.

Після молебню перед учасниками відспівування виступив мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ, який відзначив, що «сьогодні ми не просто віддаємо моральний борг убитим. Ми беремо відповідальність за власну історію і закликаємо тих, кому дороге майбутнє нашої країни, наших дітей, онуків і постаратися зрозуміти її уроки».

Як повідомляв УНІАН, останки 1086 одеситів, розстріляних працівниками НКВС, були знайдені в 2008 році.