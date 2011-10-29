Студентів навчають правильно мати справу з міліцією

Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів за підтримки ряду українських і європейських правозахисних організацій навчає студентів Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка правильному спілкуванню з працівниками міліції в різних ситуаціях.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі університету.

Заняття проводить екс-радник міністра внутрішніх справ України в Луганській області, політолог Валерій АРХИПОВ.

«Ми даємо алгоритм поведінки в найрізноманітніших ситуаціях: при затриманні, обшуку, спілкуванні з міліцейським патрулем на вулиці, при огляді особистих речей, виклику до районного відділу міліції тощо. Важливо, щоб молодь знала, які є права у співробітника міліції й у громадянина в цих випадках», - пояснив мету занять В.АРХИПОВ.

За його словами, за кожним алгоритмом студенти одержують окрему брошуру. В них прості, але корисні та важливі поради, написані професійними правознавцями на підставі чинного законодавства. Студенти розповідають про ті випадки, коли їм довелося стикатися з представниками силових структур в житті, одержують коментарі та пояснення.

«Коли людина у спілкуванні з міліцією показує знання законів і норм, якими регулюється діяльність органів внутрішніх справ, це відразу збільшує шанси того, що з нею поводитимуться коректно», - вважає В.АРХИПОВ.