Меру Києва сподобалось у Парижі

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ, який 27-28 жовтня з робочим візитом перебував у Парижі, вважає дуже цікавим проектом для Києва будівництво багатоповерхових будинків із екологічних матеріалів та застосуванням енергоефективних технологій, який впроваджують у Франції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це він сказав після зустрічі із керівництвом компанії Natekko, під час якої ознайомився із технологією будівництва екобудинків.

«З точки зору заощадження енергії, здоров’я людини, екологічного розвитку міста Києва подібна технологія для нас надзвичайно цікава. Цю технологію можна було би застосувати і в нашому місті, адже вона дає можливість зведення великої кількості об’єктів, які відповідатимуть високим екологічним стандартам. Я думаю, що у цьому будуть зацікавлені кияни», – зазначив О.ПОПОВ.

Також голова КМДА висловив зацікавленість у використанні екотехнологій, які застосовує компанія у будівництві шкіл та дитсадків.

«Ми опрацюємо всі можливі варіанти співробітництва. Думаю, що надійним партнером для реалізації подібних проектів в Україні може бути «Київміськбуд». Найближчим часом київські спеціалісти відвідають Париж, аби провести необхідні перемовини щодо співпраці», – зазначив О.ПОПОВ.