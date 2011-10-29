Від переохолодження померли троє людей

У Вінницькій області протягом доби троє людей померли від переохолодження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Управління МНС у Вінницькій області.

Зокрема, 27 жовтня в селі Біликівці Жмеринського району було виявлено два трупа чоловічої та жіночої статі без ознак насильницької смерті. На місце пригоди викликали бригаду швидкої допомоги, яка встановила, що вони померли у стані сильного алкогольного сп’яніння внаслідок переохолодження. Загиблими виявились 54-річний житель м. Жмеринка та 55-річна жителька с. Станіславчик Жмеринського району. Зі слів свідків встановлено, що загиблі мешкали в с. Біликівці та вели аморальний спосіб життя.

Цього ж дня близько 19.00 у Жмеринці діти біля гаражів знайшли 39-річну жінку без ознак життя. Її тіло було доставлено в Тульчинську району лікарню. Встановлено, що жінка померла від загального переохолодження.