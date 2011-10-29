Лікар вимагав 5 тисяч за «липовий» лікарняний
12:41, 29 жовтня 2011Суспільство
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Порушена кримінальна справа
У Харкові викрито лікаря, який вимагав та отримав від менеджера приватного підприємства 5 тис. грн. хабара за видачу фіктивного листа тимчасової непрацездатності.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
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