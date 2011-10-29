У Києві «на гарячому» попався підпалювач авто
13:09, 29 жовтня 2011Суспільство
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Вирішують, чи порушувати справу
Вчора вранці у Печерському районі Києва на місці скоєння злочину було затримано 18-річного хлопця, підозрюваного у підпалі п’яти приватних автомобілів.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).
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