В Одесі невідомі обчистили ювелірний магазин

В Одесі двоє невідомих пограбували ювелірний магазин, повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Одеській області.

«Погрожуючи пістолетом продавцеві, грабіжники розбили скляну вітрину і забрали, за попередніми даними, два лотки із золотими виробами. Потім зловмисники зникли на білому автомобілі «ВАЗ» (модель 2109 або 21099)», - уточнили в міліції.

Про вартість викрадених золотих виробів не повідомляється. Ведеться розшук злочинців.