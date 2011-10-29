В Одесі невідомі обчистили ювелірний магазин
15:57, 29 жовтня 2011Суспільство
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Погрожували продавцю пістолетом
В Одесі двоє невідомих пограбували ювелірний магазин, повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Одеській області.
«Погрожуючи пістолетом продавцеві, грабіжники розбили скляну вітрину і забрали, за попередніми даними, два лотки із золотими виробами. Потім зловмисники зникли на білому автомобілі «ВАЗ» (модель 2109 або 21099)», - уточнили в міліції.
Про вартість викрадених золотих виробів не повідомляється. Ведеться розшук злочинців.
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