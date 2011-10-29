Справа "Ландік-2" виникла на Харківщині

Питання про виключення із Партії регіонів депутата Валківської міської ради (Харківська область) Вадима ХОЛОДНОГО, щодо якого порушено кримінальну справу за підозрою у побитті неповнолітньої, буде розглянуте на найближчому засіданні партійного осередку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Харківської облдержадміністрації, керівник облорганізації Партії регіонів Михайло ДОБКІН.

«Що стосується самого учасника інциденту, то на одній із найближчих рад буде пропозиція про виключення його із партії. Ми не соромимося визнавати прорахунки і помилки, у тому числі й такого характеру. Найголовніше, щоб люди відчували, що партійний квиток не рятує від покарання», - сказав губернатор.

М.ДОБКІН зауважив, що батько В.ХОЛОДНОГО, голова Валківської районної ради та керівник районної організації Партії регіонів Олександр ХОЛОДНИЙ, через події, пов’язані з його сином, написав заяву про відставку.

«Що стосується партійної організації, то керівник Валківської районної партійної організації подав заяву про відставку, бо цей поступок пов`язаний із його сином. Я вважаю, це правильно. Він залишиться керівником районної ради, але керувати партією, він вважає, у таких умовах більше не може», - повідомив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині стосовно 26-річного чоловіка, який завдав 17-річній дівчині тілесних ушкоджень, порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

У коментарі УНІАН голова Харківської облорганізації ВО «Свобода» Ігор ШВАЙКА повідомив, що до нього звернулися батьки постраждалої для того, щоб подія набула розголосу. Він розповів, що 14 серпня на дискотеці у селі Костів неподалік Валок 26-річний депутат Валківської міськради В.ХОЛОДНИЙ після суперечки привселюдно повалив на землю та почав бити 17-річну жительку Валок. Постраждала написала заяву до міліції, але, за словами І.ШВАЙКИ, протягом наступних двох місяців ніяких слідчих дій не проводилося.