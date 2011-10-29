Проект черкаських дизайнерів представлятиме Україну в Китаї

Проект черкаських ландшафтних дизайнерів представлятиме Україну на VIII міжнародній виставці садівництва «Чунцін EXPO» у Китаї у листопаді.

Ландшафтний дизайн саду в українському стилі, який розробили дизайнери черкаського садового центру «Сад Мрій», став єдиним лауреатом від України на цій виставці у Китаї, повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому.

Зараз у Китаї місцеві дизайнери втілюють проект черкаських ландшафтних дизайнерів у життя.

За словами керівника проекту, депутата Черкаської міської ради Сергія ТКАЧЕНКО, цей проект відображає природу України, схожий пейзаж можна побачити в багатьох куточках України. В основі дизайну – родинне дерево і колодязь. Сад декорували дерев’яним парканом, який притаманний українським садибам, і трьома мостами через струмок, котрий протікає через усю ділянку. На цій деталі українські дизайнери зупинилися не випадково: за українськими звичаями молодята у день весілля мають перейти три місточки і тоді, за повір’ям, будуть щасливими.

За ідеєю черкаських дизайнерів Марини ТКАЧЕНКО та Оксани ГОЛІЙ, у саду ростимуть декоративні яблуні та сливи, каштан і клен, але основну увагу акцентовано на великій кількості квітів. Так, на п’яти сотках китайської землі з’явиться справжній луг зі злаків, ірисів, петуній та медуниць. Ще однією родзинкою саду буде кущ калини, який ростиме біля колодязя. Однак у Китаї калину важко знайти, тому її привезуть.

На виставці у Чунціні будуть представлені ще 120 садових проектів з інших країн.

Довідка УНІАН. «Чунцін EXPO» проходить під девізом «Кращий сад, краще місто». Місце проведення виставки – це мальовнича територія озера, прилеглих гір та зеленого масиву. Місто Чунцін входить до складу провінції Ваньжоу, яка має побратимські зв’язки із Черкасами.