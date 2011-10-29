У Росії хочуть заборонити кальян
23:14, 29 жовтня 2011Суспільство
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Коментує головний санлікар
Головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко підтримав пропозицію петербурзьких депутатів заборонити кальян у громадських місцях, оскільки він "містить явні наркотики".
"Його взагалі треба забороняти як вид куріння, - наводить його слова Бі-бі-сі. - Він досить новий для нас, раніше його не було. До тієї величезної біди, яка є у нас через паління сигарет, додали ще кальян" .
На думку Онищенко, кальян містить наркотичні речовини і те, що туди додають, "не піддається ніяким перевіркам".
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