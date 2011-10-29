У Росії хочуть заборонити кальян

Головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко підтримав пропозицію петербурзьких депутатів заборонити кальян у громадських місцях, оскільки він "містить явні наркотики".

"Його взагалі треба забороняти як вид куріння, - наводить його слова Бі-бі-сі. - Він досить новий для нас, раніше його не було. До тієї величезної біди, яка є у нас через паління сигарет, додали ще кальян" .

На думку Онищенко, кальян містить наркотичні речовини і те, що туди додають, "не піддається ніяким перевіркам".