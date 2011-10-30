Томенко презентував інтернет-проект

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО презентував директорам шкіл та бібліотек Борисполя Київської області інтернет-проект «Все про всі музеї України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він пояснив, що на порталі «Рідна країна» була зібрана найбільша на сьогодні систематизована інформація про понад 700 музеїв із 24 областей України, а також окремими пунктами означено Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь.

М.ТОМЕНКО повідомив, що вже сьогодні на сайті www.ridna.ua можна знайти весь перелік музеїв України, а також інформацію про них (вартість квитків, розташування, телефони, електронні адреси та сайти, графік роботи, знижки, характеристика виставок та експозицій).

«Ми хочемо створити всі умови, щоби керівники шкіл та вищих навчальних закладів, знаючи інформацію про нові експозиції, виставки та можливості музеїв, могли максимально скористатися ними та залучити молодих людей до історії, культури, мистецтва нашої країни», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Окрім того, М.ТОМЕНКО повідомив, що його фонд планує упорядкувати та видати довідник «Все про всі музеї України».