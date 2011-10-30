З підприємця стягнуто великий штраф за азартні ігри
00:51, 30 жовтня 2011Суспільство
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Другий випадок на Житомирщині
На Житомирщині за організацію грального бізнесу з підприємця стягнуто штрафу на 7, 5 млн. грн.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Житомирської обласної прокуратури.
Встановивши ігрові автомати, підприємець із серпня по жовтень 2010 року отримував від своєї діяльності прибуток. Розмір фінансових санкцій згідно закону склав 8 тис. мінімальних заробітних плат. Таким чином, за втручання органів прокуратури з приватного підприємця за порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу» стягнуто штраф на суму 7 млн. 500 тис. грн., зазначається у повідомленні.
З початку року на Житомирщині це вже другий випадок застосування фінансових санкцій за організацію азартних ігор.
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