З підприємця стягнуто великий штраф за азартні ігри

На Житомирщині за організацію грального бізнесу з підприємця стягнуто штрафу на 7, 5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Житомирської обласної прокуратури.

Встановивши ігрові автомати, підприємець із серпня по жовтень 2010 року отримував від своєї діяльності прибуток. Розмір фінансових санкцій згідно закону склав 8 тис. мінімальних заробітних плат. Таким чином, за втручання органів прокуратури з приватного підприємця за порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу» стягнуто штраф на суму 7 млн. 500 тис. грн., зазначається у повідомленні.

З початку року на Житомирщині це вже другий випадок застосування фінансових санкцій за організацію азартних ігор.