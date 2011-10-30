Мобрезерв перейде на електронний облік

Державне агентство резерву України запровадить електронну систему обліку мобілізаційного резерву.

Про це заявив голова Держрезерву Олексій ЛЕЛЮК в інтерв`ю 5-му каналу в суботу.

"Ми домоглися виділення нам додаткових коштів для ведення електронної системи обліку", - зазначив чиновник.

За його словами, протягом 20 років існування Держрезерву подібної електронної системи не існувало.

"Була так звана архівна систему обліку. Але самі розумієте, в наш час мати таку систему дивно", - додав О.ЛЕЛЮК.

Він наголосив, що Держрезерв має дуже багато зберігачів по всій країні, часом дуже недобросовісних.

"У нас сотні судів по всій країні, коли люди, які зберігали, або взагалі розформували підприємство, або незаконно використовували товар. Ми це приведемо до ладу, щоб все те, що зберігається, було зафіксовано та переведено туди, де воно буде в цілості", - зауважив О.ЛЕЛЮК.