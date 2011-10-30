Триває фестиваль «Галицькі фрески»

У Тернополі триває Всеукраїнський хореографічний фестиваль-конкурс для дітей та молоді «Галицькі фрески».

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори фестивалю, цьогоріч вперше окрім танцювальних колективів з різних регіонів України у конкурсі беруть участь юні танцюристи з Угорщини. Це єдиний фестиваль виключно сюжетного танцю. У загальній композиції танців цього типу простежується чіткий розвиток сюжетної лінії, яка присвячена якомусь виду праці (лісоруба, коваля, косара), поведінці тварин чи птахів, окремим явищам природи, народному побуту.

Конкурсанти змагаються у своїх вікових категоріях у двох номінаціях – народний та сучасний сюжетні танці.

Фестиваль триває 29-30 жовтня. Засновником є Тернопільська міська рада.