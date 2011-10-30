В Україні пройдуть гастролі Театру Віктюка

До 75-річчя режисера Романа ВІКТЮКА в Україні в листопаді пройдуть гастролі його театру.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив сам Р.ВІКТЮК.

Програма передбачає гастролі у Львові 21 листопада, 22 листопада трупа виступить у Житомирі, 23 і 24 листопада - в Києві, 25 листопада в - Харкові. Глядачам покажуть вистави «Король-Арлекін» і «Майстер і Маргарита».

Народний артист РФ, народний артист України Р.ВІКТЮК народився у Львові 28 жовтня 1936 року.

У 1956 році закінчив Державний інститут театрального мистецтва (ДІТМ) в Москві. Працював режисером у Львівському і Київському ТЮГах, Російському драматичному театрі Литовської РСР, викладав у студії при київському театрі ім. Франка, в Державному училищі циркового і естрадного мистецтва.

Ставив вистави в Москві, Санкт-Петербурзі, Твері, Нижньому Новгороді, Києві, Ризі, Вільнюсі та інших містах. Здійснив ряд постановок у театрах Швеції, Фінляндії, США, Італії, Греції, Ізраїлю, Югославії. Всього поставив понад 200 вистав.

У 1991 році створив приватний Театр Романа Віктюка.