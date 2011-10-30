ЄС компенсує Україні відмову від «шампанського»

Однією з найбільш обговорюваних на переговорах з Євросоюзом про створення зони вільної торгівлі була тема використання географічних найменувань. У результаті українська сторона домоглася десятирічного перехідного періоду і компенсаційного пакета, над яким нині ще триває робота.

Про це в інтерв`ю ZN.UA повідомив уповноважений уряду України з питань європейської інтеграції Валерій П`ятницький.

«Причому потрібно віддати належне європейцям: вони запустили проект, найняли експертів (переважно в галузі виноробства, але цей досвід повинен бути поширений потім і на інші сфери). Готується своєрідний каталог — на що мають бути виділені кредитні ресурси, на що технічні», — пояснив чиновник.

Він уточнив, що це будуть європейські ресурси: «Потенційно це кредити Європейського інвестиційного банку, ЄБРР. Для підприємств, які хочуть модернізуватися. Буде складено кредитний договір, пов’язаний з модернізацією виробництва, переходом на нові торговельні найменування тощо. Якщо, умовно, ви сьогодні випускаєте шампанське, а завтра вам доведеться перейти на ігристе вино, то формально вам необхідно лише надрукувати нові етикетки».

При цьому В. П`ятницький додав, що «добре б, звичайно, провести дослідження, подивитися, як зміна назви позначиться на споживчому попиті. На це можуть знадобитися ресурси. В інших випадках кошти можуть бути потрібні на поліпшення якості продукції. Тобто кожне підприємство має визначити, на що воно збирається спрямувати свої зусилля і під що хоче одержати ці ресурси. У нас уже є пакетна домовленість».