На Прикарпатті браконьєри підстрелили єгеря

У Івано-Франківській області працівники міліції упродовж доби затримали двох браконьєрів, один з яких пострілом з вогнепальної зброї поранив єгеря.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, інцидент стався пізно увечері 27 жовтня у лісовому масиві на території мисливського угіддя у Тисменицькому районі.

Під час планового рейду 41-річни єгер районної громадської організації Українського товариства мисливців та рибалок разом з іншим членом УТМР у мисливських угіддях зустріли двох браконьєрів. Єгер з напарником відрекомендувалися і вимагали припинити незаконне полювання. Особи агресивно відреагували на законні вимоги членів рейдової групи і під час конфліктної ситуації один з правопорушників вистрелив у єгеря, після чого обидва зловмисники втекли з місця події.

Упродовж ночі пошукові групи міліціонерів Тисменицького райвідділу та обласного управління внутрішніх справ розшукували браконьєрів. На світанку одного з них було затримано. 45-річния мешканець Тисменицького району визнав свою причетність до інциденту з рейдовою групою районного УТМР, однак зізнався, що стріляв не він.

Іншого зловмисника, а ним виявився 52-річний житель Івано-Франківська, міліціонери затримали надвечір тієї ж доби.

Як повідомив начальник Тисменицького райвідділу міліції Андрій ВОРОБЧАК, за матеріалами міліції прокуратурою Тисменицького району порушено кримінальну справу. Затримані особи притягуються до кримінальної відповідальності за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 статті 350 (Погроза вбивством, заподіяння тілесних ушкоджень службовій особі, яка виконує громадський обов’язок) і ч.2 статті 15 Кримінального кодексу України (Замах на вчинення злочину, у даному разі – замах на навмисне вбивство). Чоловікові, який поранив єгеря, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років. Зараз вирішується питання про обрання стосовно затриманих міри запобіжного заходу.

Лікарі надали необхідну допомогу пацієнтові, якого було доставлено в лікарню з непроникаючим вогнепальним пораненням в ділянці грудей і рваною раною в грудині. Нині життю 44-річного єгеря нічого не загрожує.