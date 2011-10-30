У Донецьку аварійно сів літак

У Донецьку здійснив аварійну посадку літак, що вилітав звідти до Хургади (Єгипет). Про це передає ТСН.

"Через відмову кліматичної системи могла відбутися розгерметизація салону, тому екіпаж вирішив повернути літак на землю", - наголошується в повідомленні.

Перед аварійним приземленням судно пробуло в небі півтори години. 150 пасажирів очікували з п'ятої години вильоту до Єгипту, стільки ж у Хургаді очікували цей літак.