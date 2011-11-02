Чоловік намагався ломом відкрити платіжний термінал

У Севастополі міліція на одній з центральних вулиць міста затримала чоловіка, що намагався за допомогою монтажного ломика розкрити купюроприймальник терміналу моментальних платежів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в секторі зв`язків з громадськістю міського УМВС. Близько 2-ї години ночі патрульні, які пересувалися на автомобілі, одержали повідомлення від чергового про те, що невідомий чоловік намагається розкрити термінал моментальних платежів на вул. Гоголя. Приїхавши на місце події, співробітники міліції затримали зловмисника на місці скоєння злочину.

Співробітники батальйону патрульної служби доставили затриманого в районний відділ міліції. За даним фактом ведеться слідство.