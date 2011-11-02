Грецький прем'єр одним словом обвалив світові ринки

Грецький уряд у цілому підтримав вимогу прем`єр-міністра Йоргоса Папандреу про проведення референдуму щодо пакету допомоги ЄС, повідомляє Афінське агентство новин з посиланням на джерела на засіданні.

Прем`єр-міністр у понеділок оголосив, що план Євросоюзу списати Греції трохи менше третини 360-мільярдного боргу в обмін на нову багаторічну програму економії підлягає народному обговоренню.

Після заяви прем`єра впали фондові індекси у всьому світі на хвилі страху нової нестабільності навколо Греції.

За даними агентства, незважаючи на загальну підтримку прем`єра, низка членів уряду зажадали від Папандреу пояснень, чому він не поділився своїми планами про проведення референдуму з колегами по кабінету.

Рішення Папандреу провести голосування не було узгоджене з його заступником, міністром фінансів Евангелосом Венізелосом, а також з кредиторами Греції з ЄС і МВФ і провідними європейськими лідерами.

Тим не менш, рішення підтримати прем`єра у проведенні референдуму було одноголосним. Сам Папандреу назвав "антидемократичними" заперечення проти плебісциту.

У вівторок лідери ЄС висловлювали здивування у зв`язку з намірами Папандреу, а також надію, що Греція виконає взяті на себе зобов`язання. Європейські партнери Греції вважають неприйнятним чекати грецького референдуму в умовах нестабільності.

У ніч на середу в ефірі місцевих телеканалів офіційний представник уряду країни заявив, що влада Греції має намір провести референдум щодо фінансової допомоги ЄС "якомога швидше".

Спочатку планувалося, що плебісцит відбудеться в січні, але ринки відреагували на ініціативу Папандреу вкрай нервово, чим викликали нову хвилю критики на адресу прем`єра країни.

Грецька опозиція раніше сприйняла плани з проведення референдуму вороже, заявивши, що він ставить під загрозу європейське майбутнє Греції. При цьому один депутат владної лівоцентристської партії ПАСОК залишив фракцію на знак протесту, і ще кілька депутатів висловилися проти референдуму.

ТСН