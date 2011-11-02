У вінницькій школі знайшли артснаряд
20:11, 02 листопада 2011Суспільство
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Завезли разом із вугіллям?
На Вінниччині евакуйовували учнів через виявлення на території школи артилерійського снаряду.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.
За їх даними, підозрілий предмет, схожий на артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни, було виявлено вчора, 1 листопада, у м. Калинівка. Зокрема, його виявив працівник котельні, набираючи вугілля зі складу на території школи. Вугілля було привезено з паливного складу Калинівка.
На місце події виїхала оперативна група МНС, яка евакуювала учнів.
Як з’ясувалось згодом, предметом виявився снаряд 76 мм, який сьогодні, 2 листопада, ліквідовано.
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