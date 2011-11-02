Розпочалося "Циркове майбутнє"

2 листопада в Луганському державному цирку стартував V Міжнародний фестиваль дитячих і молодіжних циркових колективів і виконавців «Циркове майбутнє».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, фестиваль триватиме 2-7 листопада, він є єдиним в Україні проектом, спрямованим на творчий пошук талановитої молоді, пропаганду циркового мистецтва. У конкурсних переглядах фестивалю візьмуть участь більш як 150 колективів і виконавців з України, Росії, Білорусі, Татарстану, Італії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії та інших країн світу.

У програмі нинішнього, п`ятого, фестивалю окрім конкурсних переглядів передбачено проведення науково-практичної конференції «Сучасне циркове мистецтво в європейському полікультурному просторі», майстер-класи за жанрами, «круглі столи», велику екскурсійну програму.

За роки проведення фестивалю його учасниками стали понад 800 самодіяльних і професійних виконавців з України, РФ, Білорусі, Узбекистану, Латвії, Швейцарії, Швеції, Італії, Великої Британії, Фінляндії, Франції, Іспанії, США.