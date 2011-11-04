Капітан спецпідрозділу потрапив з парламенту до нейрохірургії

Один із постраждалих під час сутичок біля Верховної Ради правоохоронців, 31-річний військовослужбовець з’єднання спеціального призначення «Барс», капітан Внутрішніх військ МВС України перебуває у нейрохірургічному відділенні однієї з лікарень столиці.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, у нього поєднана травма: забій шийного відділу хребта, верхній монопарез з правого боку, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Стан його здоров’я оцінюється як середньої тяжкості. Лікарі для уточнення діагнозу планують найближчим часом провести МРТ-обстеження спинного відділу хребта.

Крім того, тілесні ушкодження у вигляді саден обличчя отримав 25-річний старший лейтенант цього ж підрозділу Внутрішніх військ МВС України, якому медичну допомогу надано на місці.

Як зауважили у міліції, «за напад на працівника правоохоронних органів, тим більше завдання йому тілесних ушкоджень під час виконання службових обов’язків, у чинному законодавстві передбачена кримінальна відповідальність. Зазначену подію зареєстровано й проводиться дослідча перевірка».

ВЗГ ГУ МВС України у м. Києві закликає організаторів та учасників різноманітних акцій дотримуватися Конституції України, яка гарантує громадянам право проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, і визначає, що робити це треба виключно у мирний спосіб, без зброї і не порушуючи закон.