Море біля Севастополя через 3-4 роки відповідатиме всім нормам

Через 3-4 роки море біля берегів Севастополя буде одним з найчистіших у Криму.

Про це заявив журналістам перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергій САВЕНКОВ, повідомили УНІАН у відділі у справах преси і інформації МДА.

«За таких темпів будівництва очисних споруд, як сьогодні, через 3-4 роки можна розраховувати на те, що вода біля берегів Севастополя відповідатиме всім нормам за чистотою, і море в цьому районі буде одним із найчистіших у Криму», - сказав С.САВЕНКОВ.

За його словами, «вже сьогодні можна сказати про те, що екологічна ситуація зі станом води біля берегів Севастополя виправилася і стабілізувалася».

Як зазначив С.САВЕНКОВ, «сьогодні вчені відзначають деяке збільшення чисельності промислових риб, деяке збільшення частки молоді - кефалі, ставриди, султанки, хоча основними промисловими рибами продовжують залишатися шпрот і хамса, які становлять більш як 95% зі всіх уловів».

Крім того, відзначив заступник голови МДА, «спостерігається також зменшення забруднення акваторії бухт сміттям». За його словами, «порівняно з 2006 роком сьогодні сміттєзбиральні судна збирають сміття в 4-5 разів менше».

С.САВЕНКОВ також повідомив, що цього року «введено в експлуатацію очисні споруди в селах Фронтове і Верхнєсадове, що запобігло викиду стоків в акваторію Чорного моря в районі селища Любимівка, де активно розвивається рекреація». Крім того, додав він, продовжуються роботи з реконструкції очисних споруд у селищах Андріївка і Ласпі, вартість яких близько 45 млн. грн., і 21 млн. грн. вже надійшло до Севастополя з Києва.

Перший заступник керівника міськадміністрації висловив надію, що наступного року почнуться роботи з будівництва очисних споруд у Балаклаві, а також реконструкція основних очисних споруд Севастополя «Південні». «Таким чином, стічні води не потраплятимуть в Чорне море, що значно покращить екологічний стан побережжя Севастополя і сприятиме розвитку рекреації в регіоні», - наголосив С.САВЕНКОВ.