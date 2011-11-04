Травматична зброя може потрапити на акції протесту

06:51, 04 листопада 2011
Суспільство
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Москаль закликає відкликати законопроект

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ народних депутатів відкликати законопроект про спрощену процедуру купівлі травматичної зброї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Г.МОСКАЛЯ, депутат звернувся до керівників фракцій Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА, НУ-НС Миколи МАРТИНЕНКА та «БЮТ-«Батьківщина» Івана КИРИЛЕНКА з проханням розглянути на засіданнях фракцій питання про відкликання законопроекту № 2105 від 9 лютого 2009 року «Про обіг зброї невійськового призначення», який парламент прийняв у першому читанні 14 квітня 2010 року.

Авторами законопроекту є народні депутати Василь ГРИЦАК (Партія регіонів), Володимир МОЙСИК (НУ-НС), Юрій ПРОКОПЧУК та Борис ПУДОВ («БЮТ- Батьківщина»).

«Законопроект про зброю є повністю корупційним, з елементами лобіювання інтересів ДП «Форт», яке в Україні є монополістом з виготовлення спецзасобів та зброї травматичної дії, – заявив Г.МОСКАЛЬ. – Введення цього закону в дію дає право будь-якому громадянину України купити зброю травматичної дії, що в умовах сьогоднішньої соціальної напруги та депресивного стану в суспільстві може призвести до непередбачених наслідків».

Крім того, на думку депутата, куплена за спрощеною процедурою травматична зброя може бути використана провокаторами під час різних протестних акцій.

 

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