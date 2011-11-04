ЗМІ: Убитого в Одесі кілера Дікаєва таємно поховали в Чечні

Вбитого при кривавому штурмі в Одесі російського кілера Аслана Дікаєва таємно поховали в Чечні. Про це газеті "Сегодня" розповів його рідний брат - Адам, який проживає в Грозному.

Брат убитого чеченця запевнив видання, що українські міліціонери спеціально приїжджали до Грозного, щоб допитати його.

"Але я особливо з ними не був відвертим, тому що впевнений: загибель мого брата була вигідна якимось великим чиновникам в українському МВС. В українських і російських ЗМІ перекрутили правду про те, що сталося насправді 1 жовтня в Одесі. Я впевнений, що на мене будуть тиснуть, але заради правди готовий на все", - сказав він

Адам також зазначив, що труп Аслана був переданий його матері 13 жовтня. А вже 14 жовтня його поховали на кладовищі в Грозному.

Хоча раніше в міській прокуратурі стверджували, що тіло кілера знаходиться в морзі, і його видадуть родичам тільки після закінчення слідчих дій.