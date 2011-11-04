Митрополит Володимир при свідомості, але стан - стабільно важкий

Українська православна церква Московського патріархату закликає ЗМІ та вірян не пліткувати про стан здоров’я та діагноз митрополита Київського і всієї України Володимира, а допомогти предстоятелю своїми посиленими молитвами.

Про це в коментарі «УНІАН-Релігії» сказав прес-секретар предстоятеля УПЦ МП протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО.

«Важливо, щоб в ці дні люди молились за свого предстоятеля, а не обговорювали діагнози, чи плітки. Для Церкви предстоятель – символ єдності, і молитва за нього єднає Церкву», - зазначив прес-секретар.

За словами протоієрея Г.КОВАЛЕНКО, підсилити допомогу Блаженнішому у ці дні можна молитовним зверненням до святих лікарів та цілителів: до святого Пантелеймона, до преподобного Агапіта Печерського, до святителя Луки Кримського.

Прес-секретар предстоятеля УПЦ МП підтвердив інформацію про те, що вчора відбулося соборування митрополита Володимира.

«Коли церковна людина тяжко хворіє над нею звершується таїнство соборування. Таке таїнство вчора було звершено над предстоятелем Української православної церкви. У цьому таїнстві над хворою людиною читається Євангеліє, читаються молитви, щоб Господь подав здоров’я болячому», - повідомив отець Георгій.

Він спростував інформацію про те, що митрополит перебуває в комі.

«Блаженніший щоденно причащається Святих Христових Таїн, що неможливо у стані коми. Бо причащатися може тільки людина, яка усвідомлює», - сказав Г.КОВАЛЕНКО.

За словами прес-секретаря УПЦ, сьогодні лікарі оцінюють стан предстоятеля як стабільно важкий.

«Лікарі говорять, що немає нічого такого, що має викликати зайву стурбованість. Більшість тієї інформації, що у нас щодня розповсюджується у ЗМІ, не відповідає дійсності. Церква буде повідомляти про будь-які зміни і у стані здоров’я предстоятеля. Нам нічого приховувати», - зазначив отець Георгій.

Водночас він підкреслив важливість правильного християнського сприйняття хвороби предстоятеля.

«В ці дні всі, хто молиться за здоров’я Блаженнішого, у такий спосіб актуалізують свою приналежність до Української православної церкви, це нагадує їм про рідних, близьких, які потребують молитви, допомоги. Для Церкви це також певна просвітницька, благодійна місія. Тобто, у зв’язку з хворобою предстоятеля, ми маємо ще згадати про всіх інших людей похилого віку, які хворіють і потребують нашої молитви і допомоги», - сказав протоієрей Г.КОВАЛЕНКО.

Він підкреслив, що хвороба предстоятеля не вплинула на повсякденну роботу Церкви.

«В Церкві все стабільно і спокійно. В Церкві існують і діють соборні інститути: Священний Синод, Синодальні відділи, Управління справами, Канцелярія, звершуються богослужіння. Церква несе своє соціальне служіння … Все це відбувається, і стан здоров’я Блаженнішого на ці процеси не впливає», - зазначив прес-секретар предстоятеля УПЦ МП.