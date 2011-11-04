Вулицю Фрунзе в Києві перейменують

На сесії Київради 10 листопада розглядатиметься питання про перейменування вулиці Фрунзе на Кирилівську.

Про це повідомляє прес-служба голови Постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ, який також є членом комісії КМДА з питань найменувань та пам’ятних знаків.

«Вулиці, названої на честь радянського воєначальника, який ніколи не працював у Києві і, відповідно, немає ніяких заслуг перед нашим містом, повертається історична назва - вул. Кирилівська, ця назва відома з 1869 року завдяки Кирилівському монастирю, до якого вона прямує», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат наголосив, що навіть сучасній столиці Киргизії - місту Бішкек, який комуністи свого часу перейменували на місто Фрунзе - на честь радянського воєначальника, в якому він народився, вже давно повернули історичну назву.

«У Києві, на жаль, процес повернення історичних назв проходить повільніше, ніж в Середній Азії. Переконаний, що київські вулиці повинні носити або історичні назви, або назви на честь людей і подій, щільно пов’язаних з історією міста чи Української держави», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат висловив сподівання, що вже до проведення у місті матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року у червні цього року чимало київських вулиць з неісторичними чи революційними назвами здобудуть нові імена, що дасть можливість показати туристам столицю як європейське та цивілізоване місто.

Крім того, перейменовувати вулиці доцільно перед проведенням Євро-2012, оскільки можна буде зекономити бюджетні кошти.