Країни G20 збільшать внески до МВФ

Лідери країн-учасниць «Великої двадцятки” домовилися сьогодні під час саміту у французьких Каннах добровільно збільшити внески до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з метою допомогти у врегулюванні боргової кризи в Європі.

Про це заявив сьогодні у Каннах Президент Європейської ради Херман Ван РОМПЕЙ, передає AFP.

“G20 готова надати додаткові ресурси МВФ і швидко ввести їх у справу за необхідності”, - сказав Президент Європейської ради.

За його словами, конкретні механізми використання додаткових ресурсів будуть узгоджені міністрами фінансів країн “Великої двадцятки” на їхньому наступному засіданні.

Одна з ідей, за словами Х.Ван РОМПЕЯ, передбачає створення своєрідного “трастового фонду” в МВФ, через який можна було б надавати кредити країнам-членам єврозони скоординовано з Європейським механізмом фінансової стабільності.

Агентство зазначає, що дискусія в ході засідання лідерів двадцяти найбільших економік світу, за словами очевидців, “була непростою”.