Одеська міліція відхрещується від співпраці з кілером

В Управлінні МВС України в Одеській області заперечують співпрацю з убитим 1 жовтня у дворі готелю «Особняк» громадянином Російської Федерації Асланом Дікаєвим, про що заявив в інтерв'ю одному з українських видань його брат Адам ДІКАЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції начальник Одеського облУВС Михайло ЯЦКОВ.

«Це не відповідає дійсності. Він (А.Дікаєв – УНІАН) не працював у міліції, ні з ким не співпрацював і не був громадянином України», - наголосив М.ЯЦКОВ.

При цьому він додав, що «треба встановити, по-перше, чи брат це говорить. По-друге, те, що він говорить, - це не конкретика, а його припущення». «І якщо проаналізувати цю інформацію, а саме, що Дікаєва завербували 5 років тому, що він був тут влітку, спілкувався з міліцією, то факти не стикуються за часом», - сказав начальник УМВС.

«Слідством встановлена причетність Дікаєва до низки злочинів, пов'язаних з убивством людей. Те, що говорить «брат», кидає тінь на співробітників міліції, він нічим цього підтвердити не може, він хоче обілити свого брата. Слідство веде прокуратура, і його результати покажуть провину всіх злочинців, і якщо є якісь зв'язки з міліцією, однозначно їх буде показано», - заявив він.

Тим часом колишній одеський прокурор, народний депутат України Юрій КАРМАЗІН заявив сьогодні місцевим журналістам, що інтерв'ю з братом убитого в Одесі А.Дікаєва зайвий раз підтверджує його «припущення про співпрацю Дікаєва з органами МВС». «Без співпраці з міліцією жодних неконтрольованих потоків емігрантів не буває. Це стосується і китайців, і корейців, і чеченців, кого завгодно. Всі вони живуть тут і займаються справами лише за заступництва з боку міліції», - сказав Ю.КАРМАЗІН.

Він вважає, що «Генпрокуратура повинна дати оцінку діям і керівництву одеської міліції і керівникові МВС МОГИЛЬОВУ». «Це питання взагалі має бути розглянуте на засіданні РНБОУ, адже якщо підтвердиться факт співпраці української міліції з розшукуваним у Росії злочинцем, то це вже не скандал у відносинах російської поліції з нашою міліцією, а на рівні Інтерполу. Адже Україна взяла на себе зобов'язання і перед Росією і перед міжнародним співтовариством про видачу злочинців», - заявив Ю.КАРМАЗІН.

Як повідомлялося, в Одеській області в ніч на 30 вересня в перестрілці із злочинцями загинули двоє правоохоронців, ще четверо дістали поранення.

Під час спеціальної операції 1 жовтня в одному з приватних готелів Одеси двох злочинців було ліквідовано, оскільки вони вчинили жорсткий спротив правоохоронцям, стріляючи з автоматичної зброї. Серед загиблих – А.Дікаєв, який перебуває у розшуку за вбивство. Третій зловмисник зник і зараз перебуває в розшуку.

Недавно рідний брат убитого – Адам ДІКАЄВ заявив одній з газет, що Аслан Дікаєв «мав покровителів у міліції і працював під прикриттям, а вбили його за те, що .он дуже багато знає про таємні справи міліціонерів".