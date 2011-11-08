У Луганську розпочався суд над Ландіком

Сьогодні о 12.00 у Ленінському районному суді міста Луганська розпочалося попереднє слухання справи депутата міськради Романа ЛАНДІКА, який побив дівчину.

Як передає кореспондент УНІАН, до суду доставлений сам Р.ЛАНДІК, прибула потерпіла Марія КОРШУНОВА, та її адвокат. Окрім них прибула ще одна дівчина, яку адвокат М.КОРШУНОВОЇ представив як ще одну потерпілу.

Через 10 хвилин після початку засідання суддя Олена ПОПОВА залишила залу суду, відразу ж вийшов адвокат М.КОРШУНОВОЇ і оголосив журналістам, що Р.ЛАНДІК узяв 10-хвилинну перерву для того, щоб переговорити зі своїм адвокатом. За словами адвоката М.КОРШУНОВОЇ, батько Р.ЛАНДІКА найняв іншого адвоката, з яким Роман не згоден.

Також стало відомо, що журналісти, найімовірніше, не будуть присутні в залі суду, оскільки адвокат М.КОРШУНОВОЇ заявив, що вони будуть проти присутності преси.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА згідно з ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Він був оголошений в розшук і затриманий у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив під вартою депутата Луганської міської ради Р.ЛАНДІКА до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.