Дніпропетровськ більше не мільйонник

Дніпропетровськ офіційно перестав бути містом з населенням понад мільйон. Чисельність жителів міста, за оцінкою Головного управління статистики в області, складає нині 999 тисяч 300 осіб. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За оприлюдненими даними, з січня до серпня 2011 року населення міста скоротилося майже на 8 тисяч осіб. Зменшення відбулось за рахунок природного скорочення та міграції.

Третина вибулих з міста виїхали до інших областей України, близько 2 відсотків – до країн «далекого зарубіжжя», 0,9 відсотка – до країн пострадянського простору.

Розмови про втрату цього статусу тривають уже кілька років. Раніше у міській раді Дніпропетровська заявляли, що поняття «мільйонник» – титул не офіційний, а скоріше іміджевий: жодних привілеїв, зокрема, дотацій із держбюджету, цей статус місту не дає.