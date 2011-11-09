Янукович: заяви кримських татар виглядають упередженими

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що новий глава кримського уряду Анатолій МОГИЛЬОВ налагодить співпрацю з кримськими татарами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав в інтерв’ю журналістам під час відвідування Чернівецького машинобудівного заводу, відповідаючи на запитання, чи можлива співпраця між новопризначеним головою Ради міністрів автономії Анатолієм МОГИЛЬОВИМ і кримськими татарами.

«За Анатолія МОГИЛЬОВА у кримському парламенті, наскільки я знаю, проголосувало 76 з 80 депутатів. Це говорить про те, що депутати майже одноголосно підтримали моє рішення, і це добра ознака», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, щодо кримських татар, «ми маємо наміри приділити їм стільки уваги, скільки необхідно, і продовжити в цьому напрямку традиції, започатковані Джарти (попередній голова Ради міністрів АРК Василь Джарти - УНІАН). Я розмовляв з Анатолієм МОГИЛЬОВИМ, він на це налаштований», - додав Президент.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, політичні заяви, які зробили кримські татари з приводу призначення А.МОГИЛЬОВА, виглядають упередженими, «і не несуть позитиву».

«МОГИЛЬОВ досвідчений у політиці. Я переконаний, що буде якісна співпраця і буде позитив між новим главою уряду Криму і кримськими татарами», - підсумував Президент.

Як повідомляв УНІАН, голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ спрогнозував погіршення міжетнічної ситуації в Криму у зв’язку з призначенням А.МОГИЛЬОВА прем’єр-міністром Криму.

«МОГИЛЬОВ, коли очолював міліцію тут, зробив декілька вчинків, які посилили міжнаціональну напруженість. Це, в першу чергу, стрілянина у беззбройних людей на Ай-Петрі у 2007 році. А головне – його відкрита заява в пресі з повним виправданням сталінських злочинів щодо кримських татар та громадян інших національностей, яких депортували за національною ознакою», – сказав М.ДЖЕМІЛЬОВ.