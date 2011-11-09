Нафтогаз перерахував Газпрому мільярд з гаком

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перерахувала ВАТ «Газпром» близько 1 млрд. 4 млн. доларів США за імпортований у жовтні 2011 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні по зв’язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що ціна газу для компанії у четвертому кварталі 2011 року становить близько 400 доларів США.

Також у НАК наголошують, що «Нафтогаз України» щомісяця своєчасно та у повному обсязі виконує свої зобов’язання перед ВАТ «Газпром» щодо оплати імпортованого природного газу.